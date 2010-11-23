Презентация книги о жизни детей-сирот «Соленое детство»

В пятницу, 26 ноября, в 10.30 в УНИАН состоится презентация книги Александра ГЕЗАЛОВА «Соленое детство» о жизни детей-сирот. Александр ГЕЗАЛОВ - председатель Карельской общественной молодежной организации «Равновесие», консультант социального Центра «Попечение». Выпускник детского дома, в котором он провел 16 лет. После детского дома служил на атомной подводной лодке торпедистом. Получил 5 образований, одно из которых высшее - социальное. Шеф-редактор сайтов «Сиротская душа -sirotinka.ru» и «Stop-abort. Ru – В защиту жизни», «Союзу выпускников детских домов России uspeshnye-siroty.ru».

В ходе презентации также будут рассматриваться проблемы интернатной системы Украины и пути ее реформирования.

Участники пресс-конференции: Александр ГЕЗАЛОВ, российский общественный деятель, публицист, выпускник советского детдома;

Дарья КАСЬЯНОВА, руководитель программ и проектов Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины».

Все желающие получат в подарок книгу от автора.