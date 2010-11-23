Герман: сила нашей власти – в мудрости, а не в штыках

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН убеждена, что власть и предприниматели найдут разумный компромисс относительно Налогового кодекса.

Об этом политик заявила в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Я убеждена, что нужно выслушать людей, взвесить все «за» и «против» и найти компромисс. И предприниматели, и власть должны действовать спокойно и разумно. Сила нашей власти – в последовательности и мудрости, а не в штыках”, - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Брюсселе 22 ноября пообещал встретиться с участниками акции протеста против нового Налогового кодекса и учесть их мнение при принятии своего решения относительно этого закона.