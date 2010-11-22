В ВР обсудили перспективы сотрудничества в формате ГУАМ

16:39, 22 ноября 2010
Политика
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Матвиенко встретился с Чечелашвили

В Верховной Раде обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества в формате ГУАМ.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, сегодня в Верховной Раде состоялась встреча генерального секретаря Организации за демократию и демократическое развитие – ГУАМ Валерия ЧЕЧЕЛАШВИЛИ с председателем парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее ГУАМ Анатолием МАТВИЕНКО.

Стороны обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества в формате ГУАМ и широкий спектр вопросов по реализации проекте и программ в формате «ГУАМ» и «ГУАМ+». При этом особое внимание было уделено вопросам торговли и энергетики, отметили в Секретариате ГУАМ.

 

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