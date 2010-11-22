В Украину прибывает Кирилл

Сегодня в Украину прибывает Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ для участия в торжествах по случаю 75-летнего юбилея Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА.

Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата, торжества состоятся 22-23 ноября.

Глава РПЦ привезет в Украину икону Божьей Матери «Умиление», перед которой в Киево-Печерской Лавре пройдет молебен.

Сегодня вечером состоится торжественное мероприятие в Национальной опере Украины.

На 23 ноября запланирована Божественная литургия в Киево-Печерской Лавре.