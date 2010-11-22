В Украину прибывает Кирилл
08:37, 22 ноября 2010Политика
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Глава РПЦ привезет икону «Умиление»
Сегодня в Украину прибывает Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ для участия в торжествах по случаю 75-летнего юбилея Митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА.
Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата, торжества состоятся 22-23 ноября.
Глава РПЦ привезет в Украину икону Божьей Матери «Умиление», перед которой в Киево-Печерской Лавре пройдет молебен.
Сегодня вечером состоится торжественное мероприятие в Национальной опере Украины.
На 23 ноября запланирована Божественная литургия в Киево-Печерской Лавре.
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