Наша Украина настроена на досрочные выборы при любых условиях

"Те, кто думает, что парламент будет спокойно работать, в дальнейшем игнорируя позицию половины избирателей страны и не выполняя указ Президента, тот ошибается”, - об этом заявил в эфире 5 канала лидер партии “Наша Украина” Вячеслав Кириленко. “Мы не знаем заранее каким будет решение КС. Но даже если он пересмотрит, ревизует или упразднит указ президента, ВР не будет существовать, потому что свыше 150 депутатов “Нашей Украины” и БЮТ сложат свои полномочия, написав заявления о выходе из фракций”, - цитирует лидера фракции сайт Нашей Украины.

“Говоря о возможности приостановки указа, Президент не отступает от решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, - убежден Кириленко. - Приостановка действия указа возможна лишь для преодоления парламентского политического кризиса путем принятия ряда законодательных актов.”

Однако, по словам Кириленко, представители оппозиции не вернутся в парламент ни при каких обстоятельствах. “Парламентский кризис зашел так далеко, что никто из оппозиционных сил туда уже не вернется. В случае принятия Президентом окончательного решения о приостановке действия указа для внесения изменений в избирательное законодательство достаточно голосов депутатов из большинства”, - отметил Кириленко.