В ПР надеются, что Тягнибок вырастет из коротких штанишек

В Партии регионов надеются, что ВО «Свобода» станет ответственной и конструктивной оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ в ходе круглого стола "Влияние результатов местных выборов на отношения Украины с ЕС" в Институте Горшенина.

По мнению депутата, успех «Свободы» на местных выборах стал результатом разочарования избирателей в других национально-патриотических силах. «Появилась новая, молодая политическая сила, которая при своем рождении делала шокирующие и вызывающие лозунги, чтобы привлечь к себе внимание», - считает В.ЛУКЬЯНОВ.

Он выразил надежду, что по мере своего становления «Свобода» уйдет от радикальных лозунгов и станет конструктивной оппозицией. Тем более, что, по словам депутата, сегодня у этой политической силы появился шанс на деле, а не на словах продемонстрировать работу над улучшением уровня жизни граждан в тех регионах, где они победили.

В то же время, он подчеркнул, что если «Свобода» и далее будет ограничиваться лишь «ура-патриотизмом», то избиратели изменят свое отношение к партии. «Надеюсь, что у ребят появится возможность, с одной стороны, вырасти из коротких штанишек и перейти к ответственной политике. В такой ситуации я не исключаю возможности, что ребята смогут пройти и в Верховную Раду, но если выберут второй путь – это путь ВИТРЕНКО, путь на маргинез», - отметил В.ЛУКЬЯНОВ.

Он добавил, что сегодня у «Свободы» есть шанс уйти от радикальных заявлений, от эпатажа и стать серьезной политической силой. Позже В.ЛУКЬЯНОВ отметил, что это было его личное мнение.

Также В.ЛУКЬЯНОВ опроверг слухи, что Партия регионов финансировала ВО «Свободу» в ходе местных выборов.

В свою очередь член политсовета ВО «Свобода» Юрий СИРОТЮК подчеркнул, что сегодня многие политологи и политики пытаются создать «виртуальный образ» партии, который ничего общего не имеет с действительностью. «Очень часто создаются страшилки про «Свободу», политологи их раскручивают, а потом сами в них верят, и когда мы читаем про себя в прессе, нам самим страшно», - сказал он.

Также Ю.СИРОТЮК отметил, что "Свобода" уходит в оппозицию в тех регионах, где не имеет значительного представительства в местных советах. "В Тернополе мы берем полную ответственность", - подчеркнул он. Он напомнил, что в этом областном центре "Свобода" завоевала пост мэра и большинство в горсовете, а Тернопольский облсовет "Свобода" контролирует с 2009 года, когда состоялись досрочные выборы.

В местных советах Львовской и Ивано-Франковской области, где мэрами избраны представители других сил, а "Свобода" имеет значительное представительство, партия настроена на конструктивное сотрудничество. Кроме того, "Свобода" претендует на посты глав облсоветов этих двух западных областей, сказал Ю.СИРОТЮК.

В других регионах, по словам Ю.СИРОТЮКА, ВО «Свобода» уходит в оппозицию к нынешней власти.