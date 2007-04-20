Янукович призывает сделать так, как он договорился с Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает политических лидеров в течение следующей недели найти выход из сложившейся ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Майдане Независимости во время митинга сторонников коалиции.

“Давайте, в конце концов, сделаем так, как мы договорились с Президентом ЮЩЕНКО, чтобы со следующей недели за короткий срок снять все противоречия”, - сказал глава правительства. Он отметил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил свою готовность приостановить действие Указа о роспуске ВР. При этом, по словам премьера, глава государства сделает это после того, как будут найдены политический и правовой выход из всех противоречий, которые возникли в последнее время. После этого, отметил В.ЯНУКОВИЧ, можно было бы подписать “мирное соглашение и обратиться ко всем политикам и украинскому народу”.

Глава правительства выразил надежду, что у политиков хватит “политического ума и политической воли не стоять друг против друга, а сесть и договориться”.

В.ЯНУКОВИЧ также заверил, что никогда не будет отстаивать своих собственных интересов, “думать о своем кресле или уютном кабинете”. “Я всегда буду помнить, что нужно делать для простых людей, что нужно делать, чтобы наша страна была сильной. Я буду делать круглосуточную рутинную работу, которую нужно делать для улучшения жизни людей”, - сказал премьер-министр.