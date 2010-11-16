Черновецкий смирился с решением Януковича

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ остается Киевским городским головой и председателем Киевского городского совета после освобождения от должности главы КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам советник Киевского городского головы Марта ГРИМСКАЯ.

«Леонид Михайлович остается городским головой, остается председателем Киевсовета и работает в этом направлении», - сказала она.

На вопрос, будет ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обжаловать решение о его освобождении от должности главы КГГА, М.ГРИМСКАЯ ответила: «Не будет. Он принял решение, и никаких обжалований не будет».

Она также не исключила, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в дальнейшем начнет вести заседания Киевсовета.

Относительно дальнейших комментариев по этому вопросу она посоветовала дождаться брифинга Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, который запланирован на четверг.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы об увольнении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности главы КГГА и назначения на эту должность Александра ПОПОВА