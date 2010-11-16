Регионалы с вечера засели в ВР

В сессионном зале Верховной Рады Украины народные депутаты от Партии регионов стоят возле трибуны и президиума, чтобы помешать «бютовцам» заблокировать роботу парламента, который сегодня начнет рассмотрение проекта Налогового кодекса во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, некоторые представители ПР еще со вчерашнего вечера находятся в сессионном зале.

На рабочих местах депутатов разложены большие кипы бумаг с копиями текста проекта Налогового кодекса, поскольку его объем - четыре тома.

Возле здания парламента проходит акция протеста представителей малого и среднего бизнеса, которые выступают против принятия Налогового кодекса. По данным правоохранителей, возле ВР уже собралось около 2 тыс. граждан.