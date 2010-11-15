Эксперт: власть стремится свести на нет путь, который прошел украинский язык

Законопроект «О языках в Украине» не должен быть направлен на притеснение государственного языка в стране, заявил УНИАН Олег РЯБОКОНЬ - председатель «Гражданского движения Олега Рябоконя», комментируя законопроект, внесенный в Верховную Раду народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (КПУ) и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Блок Литвина).

По мнению О.РЯБОКОНЯ, «под лозунгами развития языков национальных меньшинств украинцев пытаются лишить собственного языка. В действительности, законопроект направлен на внедрение так называемых «региональных» языков, среди которых особые привилегии предоставляются русскому. Данный закон может свести на нет достижения последних лет по возрождению украинского языка. Таким образом, этот законопроект надо считать антиконституционным. Ведь в Основном Законе нашей страны речь идет об обеспечении государством всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины».

По мнению О.РЯБОКОНЯ, украинский язык нуждается в государственной поддержке и популяризации.

«Действующая власть стремится свести на нет весь путь, который прошел украинский язык во время независимости, – от языка «второго» сорта к языку образования, науки, культуры многомиллионной страны. Языковой вопрос в Украине является особенно принципиальным ввиду антиукраинской пропаганды советских времен, целенаправленного уничтожения интеллигенции, запрета книг и кинофильмов. Именно поэтому никаких языковых вопросов в Украине быть не может», - говорит политик. По его убеждению, «для избежания любых конфликтов власть должна создать равные условия для развития других языков, но ведущий язык в публичной и государственной сферах должен быть один – украинский. Ведь вполне естественно, что гражданин любой страны должен владеть государственным языком. Каждое цивилизованное государство должно быть заинтересовано в развитии и популяризации собственного языка и за пределами страны. Вместо этого власть предержащие пытаются сузить сферу применения украинского языка, что является продолжением преступной практики советских времен».

Председатель ВГО уверен, что закон о языках необходим, но он должен создавать действенные механизмы поддержки и развития, в первую очередь, украинского языка. Наиболее эффективное, по его мнению, экономическое стимулирование со стороны государства.

«Государство должно финансово поощрять издание украиноязычных книг, создание самобытного украинского кино, проведение фестивалей современного украинского искусства. Субсидировать украиноязычные радиостанции и газеты. Необходимо разработать государственную программу и для языков национальных меньшинств, изучать русский язык, но это совсем не значит, что органы местного самоуправления по своему усмотрению могут избрать «региональный» язык. Язык – это важный признак национальной идентичности наших граждан. И любые попытки ограничить нашу общую идентичность являются вызовом для сохранения целостности и независимости нашего государства», – подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.

Как сообщал УНИАН, Институт политических и этнонациональных исследований имени Кураса Национальной академии наук Украины негативно оценил проект закона «О языках в Украине», внесенный в Верховную Раду народными депутатами А.ЕФРЕМОВЫМ, П.СИМОНЕНКО и С.ГРИНЕВЕЦКИМ. Вывод сделан на обращение председателя парламента Владимира ЛИТВИНА к НАНУ.

Ранее негативную оценку законопроекту ЕФРЕМОВА-СИМОНЕНКО-ГРИНЕВЦКОГО дали научный совет Национального университета «Киево-Могилянская академия», Институт украинского языка НАНУ и Институт языковедения имени Потебни.