Тернопольский облсовет просит Ющенко перенести 23 февраля на 14 октября

Тернопольский облсовет обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отменить указ о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля и перенести этот праздник на 14 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты на сегодняшней сессии. Инициировало его фракция Украинской народной партии. Депутат фракции Евгений РИЙ заметил, что на Тернопольщине и во многих регионах уже стало доброй традицией отмечать 14 октября праздник Покрова пресвятой Богородицы, который также является днем украинского казачества и УПА. Он также отметил, что традиция праздновать День защитника Отчизны 23 февраля является пережитком прошлого и своеобразной данью советским временам, от чего уже пора отходить.

С инициативой перенести дату празднования фракция УНП выступила еще 22 февраля 2007 года. С того времени ее предложение изучала комиссия облсовета по вопросам духовности, которая поддержала это обращение к Президенту.