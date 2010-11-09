Сегодня в Украину прибудет делегация НАТО

Сегодня, 9 ноября, в Украину с визитом прибывает делегация Североатлантического альянса во главе с заместителем Генерального директора Международного военного штаба – начальником Управления по вопросам сотрудничества и региональной безопасности Международного военного штаба НАТО генерал-майором Карлосом БРАНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, как предусматривается программой визита, завтра, 10 ноября, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины состоится встреча генерал-майора К.БРАНКО с заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины вице-адмиралом Игорем КАБАНЕНКО.

Также в Управлении евроатлантической интеграции Генерального штаба ВС Украины состоятся переговоры в составе делегаций.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить состояние выполнения Имплементационной программы Военного комитета Украина – НАТО на 2010 – 2011 гг., участие подразделений ВС Украины в процессе планирования и оценки сил и Концепции оперативных возможностей, миротворческих операциях и многонациональных силах под проводом ООН, ЕС, НАТО.

По завершении переговоров представители делегации Альянса посетят Национальный университет обороны Украины, где ознакомятся с работой Центра имитационного моделирования, а в учебно-научном центре международной миротворческой деятельности пройдут консультации по вопросам аккредитации учебных курсов.

Визит делегации Североатлантического альянса во главе с заместителем Генерального директора Международного военного штаба – начальником Управления по вопросам сотрудничества и региональной безопасности Международного военного штаба НАТО генерал-майором Карлосом БРАНКО в Украину будет продолжаться до 11 ноября.