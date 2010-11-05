The Economist сомневается в дисциплинированности Партии Регионов

Американские и европейские должностные лица, как и международные наблюдатели, раскритиковали местные выборы в Украине 31 октября, пишет британский The Economist.

Издание анализирует общую ситуацию с местными выборами в Украине и называет концентрацию власти одной из основных характеристик первого года президентства Виктора ЯНУКОВИЧА, поскольку конституционные изменения, проведенные по его указанию, вернули ему полномочия, превзошедшие даже те, которые имел Леонид КУЧМА - “Президент Украины перед Помаранчевой революцией”. Издание также отмечает, что изменения к избирательному законодательству были открыто сделаны в интересах президентской Партии регионов.

«Местные выборы скорее были предназначены для распределения В.ЯНУКОВИЧЕМ должностей среди сторонников после его победы на выборах и с целью консолидации власти», - пишет The Economist. Британский журнал отмечает, что Партию регионов действительно тяжело назвать дисциплинированной: «Противостояние между враждующими группировками, каждая из которых имеет свои бизнесовые интересы, делает невозможной координацию реформ». Чтобы преодолеть опасность саботажа внутри правительства, администрация В.ЯНУКОВИЧА планирует назначить ряд новых специальных «комиссаров», избранных консалтинговой компанией «Маккинси», для проведения запланированных реформ, говорится в статье.

Издание отмечает, что оппозиционные партии Украины выпустили объединенный отчет, который говорит, что местные выборы не были свободными и, конечно же, прошли не так свободно, как президентская кампания в начале этого года. Список жалоб длинный и красноречивый. Это включает регистрацию «имитационных партий», отказ в регистрации кандидатов, физическое наВ ПР заявляют силие и запугивание. Международные наблюдатели, представители ЕС и американские должностные лица раскритиковали эти выборы.

Яркой иллюстрацией бесспорно грязной избирательной кампании в Укрини The Economist называет выборы в Одессе.

The Economist напоминает заявления Партии регионов в канун выборов, что «время независимых мэров завершилось. Теперь все должны стать частью вертикали власти, от Президента до мэра».

На первый взгляд, некоторые шаги В.ЯНУКОВИЧА напоминают действия бывшего Президента, а ныне премьера РФ Владимира ПУТИНА. Но, в отличие от России, Украина не имеет достаточно ресурсов, чтобы жить без реформ, отмечает британское издание.