КПУ тоже заметила, что в Запорожье пытаются «подыграть» кандидату от ПР

В Запорожье процесс подсчета голосов практически заблокирован.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал сегодня на пресс-конференции кандидат на пост городского головы Запорожья от КПУ, народный депутат Алексей БАБУРИН.

"В Запорожье парализована работа практически всех участковых избирательных комиссий: около 4.30 избиркомы приняли телефонограммы из городской избирательной комиссии о приостановке работы, в результате чего часть председателей участковых избирательных комиссий "просто оставила свои рабочие места", - сообщил А.БАБУРИН.

По его мнению, причина сложившейся ситуации в том, что на выборах на пост Запорожского городского головы лидирует кандидат в мэры Запорожья от ВО "Батькивщина" Александр СИН, а не его основной конкурент - кандидат от Партии регионов Владимир КАЛЬЦЕВ.

В связи со сложившейся вокруг подсчета голосов ситуацией запорожские коммунисты подают жалобу в Окружной административный суд города на решение городской избирательной комиссии прекратить заседание.