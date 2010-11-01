В Киевской области «Беркут» избил кандидата в депутаты

"Беркут" ночью избил депутата городского совета Бучи и кандидата в депутаты Ивана ЛЫСЕНКО.

Об этом сообщил "Украинской правде" наблюдатель от "Поры" Александр СЕРДЮК, представитель кандидата в мэры Игоря БАРТКИВА.

По его словам, “в воскресенье днем наблюдались фальсификации, а ночью при подсчете голосов И.ЛЫСЕНКО обратил внимание, что по 5 бюллетеней скручены вместе - всего избирателям Бучи (Киевская область) выдавали 5 разных бюллетеней, но скручены были бюллетени для голосования за одно и то же, чего один избиратель сделать не мог. И все они были за Партию регионов”.

После этого, по словам А.СЕРДЮКА, "Беркут" начал бить кандидата в депутаты И.ЛЫСЕНКО. Все 52 наблюдателя пытались их остановить, но это не помогло. И.ЛЫСЕНКО, по словам наблюдателя, "силой захватили и вывезли", и он до сих пор находится в РОВД.

Представитель "Поры" также рассказал, что “в списке избирателей на том участке - 2 500 человек. Однако днем начали появляться чужие люди, которых в Буче не знают. Все они подходили к первому столу”. Около 4 часов, по словам А.СЕРДЮКА, “поймали "конкретного человека", потребовали объяснений - он начал убегать. Вызывали милицию. Оказалось, что тот человек из Днепропетровска. На вопрос, откуда у него были бюллетени, он сказал, что "на земле лежали".

Кроме того, рассказал он, при подсчете голосов оказалось, что не хватает 152 бюллетеня на первом столе, а через 4 часа их нашли в "совсем другом месте". По словам А.СЕРДЮКА, эти бюллетени "были выданы людям заранее".