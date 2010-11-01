В Запорожье остановили подсчет голосов

Запорожская городская избирательная комиссия сегодня, 1 ноября, около 5 утра приняла решение рекомендовать всем участковым избирательным комиссиям Запорожья приостановить подсчет голосов.

Как сообщил УНИАН Александр РОЩИН - доверенное лицо кандидата на пост мэра Запорожья от ЗОГО партии "Батьківщина", ранее целый ряд УИК приостановили подсчет голосов, объясняя это, кто распоряжениями райадминистраций, кто - усталостью членов УИК.

"Решение Запорожской городской избирательной комиссии о том, чтобы рекомендовать участковым комиссиям Запорожья приостановить подсчет голосов является незаконным и беспрецедентным, так же как и решения о приостановке работы, ранее "самостоятельно" принятые рядом УИК", - констатировал А.РОЩИН, отметив, что несмотря на явную незаконность данного решения, "против его принятия в горизбиркоме голосовали только представители двух партий, представленных в Запорожском горизбиркоме - Коммунистической партии Украины и "Батьківщини".

Как сообщал УНИАН, согласно результатам экзит-пола "Савик Шустер студия" несмотря на то, что ПР получила серьезный перевес над "Батьківщиной" и в Запорожском горсовете и в Запорожском облсовете, в гонке за дложность мэра Запорожья лидирует Александр СИН - кандидат от "Батьківщини": проголосовав в целом за ПР, запорожцы проголосовали против ее претендента на пост мэра Запорожья Владимира КАЛЬЦЕВА.