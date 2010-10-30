Партию "За Украину" исключили из избиркомов в Тернополе

Партия «За Украину!» заявляет, что в Тернополе ее представителей исключают из состава участковых избирательных комиссий за требование пересчитать количество доставленных бюллетеней.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель партии «За Украину!», депутат областного совета Степан БАРНА, основанием стало решение ТИК об исключении из участковых комиссий представителей от партии и представителей от кандидата на должность городского председателя Романа ЗАЛОГОВОГО. Это решение ТИК, по данным С. БАРНЫ, датировано задним числом.

«Наблюдателей и членов УИК от нашей партии за требование пересчитать бюллетени для голосования просто выбрасывали из помещений участковых комиссий с помощью нарядов милиции. Такие инциденты уже имели место на участках №38 но №39», - утверждает С. БАРНА.

Он выразил убеждение, что «готовятся масштабные фальсификации, поскольку на участке завезены увеличенные тиражи бюллетеней, напечатанные издательством «Збруч».

По его словам, по поводу неправомерного исключения членов партии из состава УИК представители партии «За Украину!» обратились с жалобами в ТИК и прокуратуру.