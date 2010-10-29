Яценюк: не нужно врать, что беспокоитесь о людях
Нардеп - о сроке полномочий ВР
Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК призвал лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО мобилизовать всех народных депутатов от БЮТ, чтобы не допустить незаконного продления срока полномочий Верховной Рады.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронту Змін», об этом он сказал на пресс-конференции в Ривном.
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что пока нет конституционных способов до 2012 года продолжить срок полномочий парламента нынешнего созыва. По его словам, Конституция Украины, действие которой возобновил Конституционный Суд, требует проведения выборов в Верховную Раду в марте 2011 года.
«Если Президент ЯНУКОВИЧ получил полномочия Президента КУЧМЫ, то это значит, что сегодняшний парламент получает сроки парламента времен Президента КУЧМЫ», - подчеркнул он.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, даже если парламент получит позитивный вывод Конституционного Суда относительно продления срока полномочий ВР, в определенные законодательством сроки народные депутаты не успевают внести изменения в Конституцию.
«Если они внесут эти изменения - это будет нарушение процедуры. А я напомню: политическая реформа 2004 года была отменена именно на основании нарушения процедуры», - подчеркнул он.
В пресс-службе партии напомнили, что лидер «Фронту Змін» обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ как к гаранту Конституции с требованием обеспечить проведение выборов и финансирование избирательного процесса, как того требует Основной Закон, в марте следующего года.
А.ЯЦЕНЮК считает продление срока полномочий парламента «политическим преступлением».
«Поскольку это означает отобрать право людей избирать», - отметил он.
При этом А.ЯЦЕНЮК обратился к Ю.ТИМОШЕНКО «как к политическому лидеру, в партийной фракции которого есть 120 депутатов, с призывом обеспечить их голоса».
«Мы из НУ-НС точно обеспечим 31 голос. Таким образом, у «регионалов» не будет 300 голосов для продления срока полномочий нынешнего парламента», - заметил А.ЯЦЕНЮК.
Он призвал не дать возможности «украсть власть у народа, ведь выборы - это возможность для народа изменить власть».
Лидер «Фронту Змін» также опроверг утверждение власти о невозможности провести выборы из-за того, что они обойдутся в 1,5 млрд. грн.
«1,5 миллиарда сегодня платить или через год - их все равно надо будет платить», - сказал он. При этом лидер партии отметил, что «80% средств, которые идут на финансирование избирательной кампании, - это зарплата членов избирательных комиссий». «Просто люди немного заработают. Поэтому не надо врать, что беспокоитесь о людях. Готовьтесь к выборам», - добавил А.ЯЦЕНЮК.
Как сообщал УНИАН, 19 октября 2010 г. Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которыми установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.
Предложенными изменениями предусматривается, что очередные выборы народных депутатов происходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, а очередные выборы Президента - в последнее воскресенье марта пятого года полномочий.
В то же время, согласно Конституции Украины от 1996 года, которая, по решению КС от 30 сентября 2010 года снова действует в Украине, Верховная Рада Украины избирается на 4 года, а не на 5, как было определено в отмененном КС Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV.