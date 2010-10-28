Видеоконференция Арсения Яценюка

29 октября состоится видеоконференция лидера политической партии «Фронт Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА с партийными организациями «Фронта Змін» в регионах страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта Змін", в киевской студии в видеоконференции примут участие председатель Киевской областной организации партии Владимир ПОЛОЧАНИНОВ и руководитель юридического департамента секретариата партии Павел ПЕТРЕНКО.

По окончании видеоконференции состоится сессия вопросы/ответы П.ПЕТРЕНКО и В.ПОЛОЧАНИНОВА о ходе избирательной кампании, нарушений и фальсификаций на выборах, в частности, в Киевской области, и механизмов защиты результатов в день выборов.

В Киеве телемост состоится в помещении ОАО «Укртелеком» (ул. Богдана Хмельницкого, 38). Начало видео-конференции - в 11.00.

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