"Батьківщина" рассказывает о приемах фальсификаций

Крымская организация партии «Батьківщина» прогнозирует масштабные фальсификации результатов голосования на местных выборах в Симферополе 31 октября со стороны своих главных политических оппонентов.

«Изготовлены дополнительные комплекты переносных урн для голосования и дополнительные тиражи избирательных бюллетеней, чтобы в день выборов проводить подмены на урны с «нужными результатами», - говорится в переданном УНИАН пресс-релизе парторганизации.

Кроме того, по данным «Батьківщини», в день выборов возможно аварийное отключение света на избирательных участках, чтобы «в ночное время, путем подмены избирательных урн, сфальсифицировать результаты» голосования.

Также, по данным политсилы, изготовлены «специальные кольца-ручки, с помощью которых члены комиссии от Партии регионов собираются портить избирательные бюллетени оппонентов».

Также, по информации «Батьківщини», с членами избиркомов Симферополя проведен инструктаж - их просят не ставить номера участков на бланках бюллетеней при выдаче избирателям, чтобы потом признавать недействительными бюллетени с поддержкой оппонентов.

Партия регионов уже неоднократно опровергала обвинения в подготовке фальсификаций.