Медведько открестился от политики и посоветовал обращаться в КС

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО подчеркивает, что не даст втянуть прокуратуру в политику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, об этом генпрокурор заявил в минувшую субботу, 14 апреля, во время торжественного открытия нового здания прокуратуры г. Донецка.

"Сегодня есть попытки втянуть Генеральную прокуратуру в политику, но этого не будет. Мы работаем на закон", - подчеркнул А.МЕДВЕДЬКО.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов относительно указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады, а также последовавших постановлений ВР и Кабинета Министров, А.МЕДВЕДЬКО указал, что "оценку данным документам может дать только Конституционный суд".

Как отметили в пресс-службе, выступая на открытии нового здания горпрокуратуры, А.МЕДВЕДЬКО также отметил, что "в Европе нет лучшего здания городской прокуратуры, чем в Донецке". "Здесь созданы все условия, чтобы люди трудились на благо Украины", - подчеркнул генеральный прокурор.