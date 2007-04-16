Пискун сдал Медведько: генпрокурор перешел на сторону Ющенко

Бывший генпрокурор Святослав Пискун заявляет, что действующий генпрокурор Александр Медведько обязан был предотвратить появление указа президента о роспуске Верховной Рады.

"Глава государства не мог подписать этот документ, не посоветовавшись с прокурором", - заявил он в интервью "Известиям в Украине".

"Сейчас можно с уверенностью говорить, что Медведько перешел на сторону Ющенко. Таким образом, в подчинении президента оказались практически все силовые структуры", - отметил Пискун.

При этом экс-генпрокурор опровергает заявления лидеров коалиции о том, что указ о роспуке парламента появился вследсвтии болезни Виктора Ющенка после отравления.

"Многие понимают: с президентским указом что-то не то. Но это понимание не дает нам право рассуждать о здоровье Ющенко", - сказал Пискун, отметив, что он лично занимался этим расследованием, дважды летал с президентом в Швейцарию при обследовании.

"Мы не знаем, когда яд попал в организм Виктора Андреевича. В день отравления у Ющенко было много встреч, шла президентская избирательная кампания. И нельзя быть уверенным, что яд подсыпали именно на даче заместителя главы СБУ Владимира Сацюка", - добавил он.

Говоря о том, мог ли кто-то, в частности глава секретариата президента Виктор Балога, повлиять на решение Ющенко, Пискун сказал:

"Балога всегда был в "ближнем кругу" Ющенко, часто ему помогал, хотя и не позиционировал себя среди "любимых друзей" президента. Ющенко сделал Балогу руководителем партии, поскольку иначе "Наша Украина" вышла бы из-под контроля".

По мнению Пискуна, "партийцы решили, что могут вести себя, как хотят… думали так: мы привели Ющенко к власти, мы его и отзовем, если понадобится, но они просчитались…"

"Он (Ющенко) серьезный стратег, но еще лучше он как тактик. Он видит перспективу на два-три года вперед, сегодняшний день его не волнует. Ющенко живет в предвыборном 2009-м, хотя вся его страна – в 2007-м", - сказал Пискун.

Также бывший генпрокурор отметил, что Ющенко "ни к чему подтолкнуть нельзя", так как "он со многими советуется, аккумулирует все мнения, но решения принимает в одиночку".

Украинская правда