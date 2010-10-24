Гриценко предупредил Януковича: его ждет масса открытий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО советует Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ возобновить работу Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он сказал журналистам в Тальном (Черкасская область).

По словам А.ГРИЦЕНКО, СНБО, который является конституционным органом, созданным для мониторинга угроз национальной безопасности, подготовки мероприятий для их локализации и контроля над выполнением, В.ЯНУКОВИЧЕМ абсолютно не задействован.

А.ГРИЦЕНКО обратил внимание на то, что уже четвертый месяц Совет национальной безопасности и обороны вообще не собирается. Последнее заседание, согласно официальным сообщениям, состоялось 6 июля.

«Сегодня перед страной появились серьезные угрозы экономического, финансового, энергетического, социального, информационного и другого характера, которые требуют системных решений и хорошо скоординированных действий всех исполнительных структур, - отметил А.ГРИЦЕНКО. - Единственный орган, который согласно Конституции имеет право осуществлять межведомственную координацию и контроль, определяя задания для всех исполнительных структур - СНБО. Но он не действует».

Он также подчеркнул, что даже те заседания Совета нацбезопасности и обороны, что проходили за 8 месяцев пребывания во власти В.ЯНУКОВИЧА, созывались нечасто.

Потому председатель парламентского комитета посоветовал Президенту возобновить работу СНБО, и первым шагом – проверить, как выполняются решения, которые были приняты Советом нацбезопасности и обороны под его председательством.

«ЯНУКОВИЧ будет удивлен, его ожидает масса открытий», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В частности, по его словам, решение СНБО относительно Вооруженных сил, которое было принято и введено в действие президентским указом, выполнено лишь на 60%.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, это подрывает доверие как к СНБО, так и к самому В.ЯНУКОВИЧУ.

Потому он предлагает немедленно собрать Совет нацбезопасности и обороны, проверить состояние выполнения решений и привлечь к ответственности тех, кто их не выполнил.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил необходимость проведения, минимум, одного заседания СНБО в месяц. Сегодня же из-за неритмичной работы совета многие вопросы отложены, и не решаются.

«Согласно решению, принятому на последнем заседании СНБО, которое состоялось 6 июля, Кабмину и Министерству обороны был определен месяц для подготовки безотлагательных мер для недопущения разрушения Вооруженных сил. Планировалось, что в первой декаде августа этот план мероприятий будет рассмотрен», - сообщил А.ГРИЦЕНКО. Впрочем, по его словам, такого плана до сих пор не существует.

Также, по его словам, уже который месяц откладывается заседание СНБО, на котором должна быть рассмотрена концепцию развития оборонно-промышленного комплекса.

А.ГРИЦЕНКО посоветовал В.ЯНУКОВИЧУ вспомнить, что он является председателем Совета национальной безопасности и обороны, и возобновить работу этого органа.

«Иначе его команда будет лишь повторять горький опыт ЮЩЕНКО, когда громкие декларации оставались на уровне слов. Сильная команда, которой считает себя Партия регионов, так не должна работать», - убежден А.ГРИЦЕНКО.