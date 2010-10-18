У Могилева открещиваются от избиения помощника нардепа

Министерство внутренних дел Украины опровергает информацию народного депутата, члена президиума партии "За Украину!" Ивана СТОЙКО о задержании и избиении милиционерами в Тернополе его помощника.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

"Согласно предварительной проверке, эта информация полностью не отвечает действительности", - говорится в сообщении.

В ДСО отмечают, что 16 октября автопатруль внутренних войск в составе трех прапорщиков и водителя - старшего солдата нес службу по охране общественного порядка в микрорайоне "Дружба" г. Тернополя. «Около 23-х часов вблизи одного из домов на скамье наряд заметил неизвестного, который находился в нетрезвом состоянии. Для прекращения нарушения общественного порядка, поскольку своим видом и действиями мужчина оскорблял человеческое достоинство других людей, установления его личности, а также недопущения причинения вреда собственному здоровью, старший наряда принял решение задержать гражданина, в соответствии со ст. 178 КУпАП, о чем последний был официально поставлен в известность», - отметили в Департаменте, подчеркнув, что этот эпизод подтверждается видеозаписью с мобильного телефона правоохранителя.

По информации ДСО, пьяный гражданин отреагировал на слова представителей правоохранительных органов агрессивно, нецензурно ругался. В это время к наряду подошла жена, которая попробовала забрать главу семейства домой. Однако тот выругался, и идти домой отказался.

"Нетрезвый гражданин согласился поехать с нарядом в больницу. В автомобиль он сел добровольно, не оказывая неповиновение. Однако на выходе из служебного автомобиля мужчина начал сопротивляться, сорвал погон у одного из прапорщиков и разорвал на себе майку. Все это происходило на виду у врача и санитара больницы. Однако медицинского обследования избежать все же не удалось. Врачом-наркологом была установлена средняя степень алкогольного опьянения, что подтверждено соответствующим протоколом", - говорится в сообщении ДСО.

После этого для составления уже административного протокола о совершении правонарушения наряд доставил нетрезвого гражданина в отделение милиции, перед помещением которого их уже ожидала жена задержанного, которая присутствовала при всех дальнейших событиях. Дежурными по отделению был составлен акт опознания задержанного и доставленного на предмет выявления телесных повреждений, которых ими установлено не было.

"Мужчина этот акт подписать отказался и, после беседы с женой, несмотря на ее уговоры, начал прорываться из закрытого холла на улицу. Он вел себя агрессивно, оттолкнув от дверей старшего солдата, ударил того в лицо. Чтобы успокоить задержанного, военнослужащие вынуждены были надеть ему наручники", - отмечается в сообщении ДСО.

Сотрудниками милиции был составлен административный протокол о нарушении, признаки которого предусмотрены ст. 185 КУпАП Украины. После чего в присутствии жены мужчина был помещен в комнату задержанных и доставленных (КЗД).

При этом в ДСО отметили, что о том, что задержанный является помощником народного депутата, он никаких документов не предоставил и даже устно об этом не сообщил.

Как утверждают правоохранители, находясь в КЗД, мужчина вел себя неадекватно, его поведение зафиксировано стационарной камерой видеонаблюдения, запись сохранена.

О плохом самочувствии мужчина сообщил в полчетвертого утра. Дежурным была вызвана скорая помощь. Врач в присутствии жены задержанного осмотрел последнего и не нашел видимых телесных повреждений. Однако поскольку мужчина настаивал на болях в области печени, медик принял решение о его обследовании в условиях больницы, куда он был доставлен сразу же.

В медицинском заведении было проведено полное обследование, в том числе и с помощью аппарата УЗД. Врачи дали заключение: функциональных нарушений здоровья и каких-либо телесных повреждений установлено не было. После этого задержанный самовольно покинул лечебное заведение.

От дачи каких-либо объяснений работникам милиции мужчина и его жена отказались, отметили в ДСО.

Как сообщал УНИАН, 17 октября И.СТОЙКО заявил о задержании и избиении милиционерами в Тернополе его помощника.

„В субботу вечером мой помощник Виталий СИРОТЮК возвращался с женой и двумя детьми домой. В подъезде собственного дома его встретили трое милиционеров, которые, применив физическую силу на глазах перепуганных детей и жены, задержали его, силой надели наручники и отвезли в участок. Милиционеры не разрешили ему звонить. Ночью моему помощнику стало плохо, и милиционеры были вынуждены вызвать скорую помощь. В больницу его перевезли только в 5-м часу утра в сильно поврежденной одежде и со следами ударов на теле и лице”, - сказал И.СТОЙКО.

Народный депутат считает, что это задержание является спланированным действием, которое направлено против него, и может быть местью за его критические выступления против нынешней власти.