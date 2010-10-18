В ЦИК не видят возможности электронного подсчета голосов

В Украине возможно проведение электронного подсчета, но не в ближайшие 10 лет.

Об этом заявил замглавы ЦИК Андрей Магера в эфире "Радио "Свобода".

"Относительно электронного подсчета голосов, то я к этому отношусь пока скептически", - отметил он.

По словам чиновника, для электронного подсчета голосов нужно, чтобы общество имело доверие к такому электронному подсчету.

"Мы сегодня живем в тот период, когда в обществе нет доверия к работе ТИК, УИК. Да и, поверьте, доверие к ЦИК тоже недостаточное. На сегодняшний день политические партии друг другу также не доверяют", - уточнил Магера.

"К сожалению, мы живем в обществе, когда штабы политических сил думают не о том, как в первую очередь выполнить закон, а как его обойти или, того хуже, каким образом нарушить, каким образом вмешаться в этот процесс", - отметил замглавы ЦИК.

"Поэтому очень не хотелось бы, чтобы мы имели дело именно с такими злоупотреблениями во время избирательного процесса", - добавил Магера.

Украинская правда