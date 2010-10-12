В ЕЦ рассказали, как их однопартийца обматерили в ОГА

Один из лидеров партии “Единый Центр”, народный депутат Василий ПЕТЕВКА призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА остановить использование административного ресурса должностными лицами Партии регионов на местных выборах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

Согласно сообщению, В.ПЕТЕВКА обратился с открытым обращением к Президенту Украины. В нем политик отмечает широкое применение административного ресурса высокопоставленными лицами Партии регионов, почетным лидером которой является В.ЯНУКОВИЧ. В.ПЕТЕВКА заявляет о необходимости личного вмешательства главы государства для предотвращения подобных случаев.

В.ПЕТЕВКА заявил, что он неоднократно указывал на то, что местные выборы проходят с многочисленными нарушениями, в обстановке нечестной политической конкуренции. “В то же время представители Вашей политической силы, в том числе должностные лица Администрации Президента, пренебрегают всеми подобными обвинениями. Как контраргумент называется отсутствие четких фактов того, что на местах применяется админресурс”, – заявил депутат.

Учитывая это, В.ПЕТЕВКА привел 2 примера. По его словам, “8 октября кандидат в депутаты в Закарпатский областной совет, член “Единого Центра” Владимир ВАШКО был вызван в служебный кабинет заместителя председателя Закарпатской облгосадминистрации Виктора ФЕЕРА. Чиновник высказал прямой ультиматум: или мой однопартиец отказывается баллотироваться в округе, где свою кандидатуру выдвинул председатель ОГА Александр ЛЕДИДА, или его немедленно увольняют с работы. Господин ФЕЕР, щедро приправив свое требование ругательствами и нецензурщиной, начал запугивать господина ВАШКО «проблемами в жизни» и уголовным преследованием. Однако тот не поддался на угрозы и шантаж, и отказался снимать свою кандидатуру. Обещанные чиновником «проблемы» возникли мгновенно. В настоящее время против В.ВАШКО спешно фабрикуют уголовное дело. Его уже «обрабатывают» сотрудники милиции, вызывая на допросы по вымышленным обвинениям неизвестных людей. В.ВАШКО обратился с официальным заявлением в областную прокуратуру, чтобы защититься от преследования и увольнения”.

Вторым фактом, по утверждению В.ПЕТЕВКИ, является предупреждение “Единому Центру” в связи с размещением внешней рекламы партии. “Отмечу: именно партии, а не отдельному кандидату. Наглядным являются выборочность и применение двойных стандартов при вынесении предупреждения, потому что в области широко рекламируются и другие политические силы, в том числе Партия регионов. С юридической точки зрения это решение не выдерживает никакой критики. Очевидно, следующим шагом может стать снятие “Единого Центра” с местных выборов на Закарпатье, поскольку именно здесь наша партия пользуется огромным доверием избирателей”, – говорится в письме.

Депутат заявляет, что из изложенного можно сделать лишь один вывод: местная власть в полной мере применяет административный ресурс и использует самый грубый прессинг конкурентов. Такие действия разрушают общественную надежду на то, что первая после изменения власти в Украине избирательная кампания будет честной, законной и демократической.

“Убежден, что за время до 31 октября ситуацию нужно и можно исправить. Необходимо Ваше личное вмешательство, поскольку, судя по всему, местная власть начала действовать вопреки позиции главы государства. Восстановление законности и равных условий проведения выборов, безусловно, существенно укрепит демократическую перспективу Украины”, – заявил В.ПЕТЕВКА.