Мэр Тернополя рассказал несмешной «анекдот» про мусор и 2 миллиона

Городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ заявляет, что город до сих пор не получил мусоросортировочных линий, обещанных в свое время Кабинетом министров Украины и областным советом.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции Р.ЗАСТАВНЫЙ напомнил, что передать в бесплатное пользование мусоросортировочную линию, которая находилась на балансе ГК «Укрэкокомресурсы», Кабмин обещал еще в конце прошлого года.

«Часть этой линии привезли перед президентскими выборами 2010 года, и оставили ее в одном из помещений «Ватры» (завод по производству осветительной техники в Тернополе – УНИАН). Арендной платы за нее не платят, нам на баланс эту линию тоже не передают. Что дальше будет – не известно», – отметил мэр.

При этом он заметил, что мэрия неоднократно обращались в Кабмин с просьбой, чтобы эту линию таки передали на баланс городу, и городской совет имел правовые основания выделять средства на ее монтаж и эксплуатировать.

«Вторая линия – тоже на уровне анекдота. Областной совет в спешном порядке выделял на нее 2 миллиона гривень, а затем сказали, что городской совет под нее не выделил участок. Тогда как на самом деле выделены аж два помещения – одно для установления линии, второе – для складирования вторичного сырья. Вот только линии нет», – утверждает Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он добавил, что в городском бюджете на установление мусоросортировочной линии предусмотрено 700 тыс. грн.

По словам Р.ЗАСТАВНОГО, после обращения мэрии в облсовет с просьбой эту линию, наконец, предоставили для установления, но был получен ответ, что облсовет сам ее будет устанавливать.

«Ну, казалось бы, устанавливайте и работайте. Но линии нет, и никто не знает, где она, и вообще существует ли она в природе. Спрашивается, где же тогда делось 2 миллиона гривен бюджетных средств», – заявил мэр Тернополя.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе с прошлого года существует проблема с вывозом и утилизацией мусора.

Конфликт между городской властью Тернополя и обществом села Малашевцы, вблизи которого находится свалка, куда вывозится мусор из города, длится с 1 августа 2009 года. В тот день жители прилегающих сел перекрыли дорогу на свалку.

Тернопольская ОГА, горсовет и община села Малашевцы подписывали меморандумы о взаимопонимании относительно урегулирования спорных вопросов функционирования свалки.

По окончании сроков действия меморандумов жители Малашевцев снова перекрывали дорогу на свалку.

Теперь меморандумом предусмотрено, что облгосадминистрация и городской совет будут продолжать финансировать мероприятия, направленные на закрытие свалки, разработают проектно-сметную документацию на проведение первоочередных мер по ее рекультивации, а также завершат рекультивацию до 1 ноября 2010 года.

Малашевская свалка официально закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Она находится во 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформирован породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно, существует угроза попадания загрязняющих веществ со свалки в производительный водоносный слой.