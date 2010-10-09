Тимошенко: в 99 случаях из ста деньги берут верх над идеями

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что мажоритарная система выборов в Украине является недопустимой, поскольку может привести к установлению в государстве диктатуры.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью еженедельнику «Зеркало недели».

"Мажоритарка - это еще один аспект монополизации президентской власти. Если на округе встречаются кандидат с деньгами плюс хорошо организованный админресурс и кандидат с идеями, в 99 случаях из ста деньги берут верх над идеями. Так, к сожалению, сложилась система восприятия выборов нашим народом", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, на выборах в парламент, областные, городские и районные советы должна использоваться пропорциональная модель с подлинными открытыми списками.

"Это позволяет выбирать не лучшего ремонтника лифтов и раздатчика гречихи, как это происходит на мажоритарных выборах, а именно стратегию развития области, города, района, так и страны в целом", - объяснила она.

По словам лидера «Батькивщины», из существующих вариантов пропорциональных выборов с открытыми списками ее политической силе самой близкой является польская модель.

"Она предусматривает одновременно и ответственность политических команд за проведение стратегической линии, и персональный выбор избирателем каждого кандидата в депутаты", - отметила она.

"Считаем активное вхождение в конкуренцию с деньгами девальвацией избирательного процесса. Зная, что процесс изменения закона о выборах в Верховную Раду будет проведен так же, как и "судебная реформа". Считаю, что данный закон категорически нельзя менять до следующих парламентских выборов. Здесь мы должны объединить свои силы с демократическим международным содружеством", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не исключил возвращения Украины к пропорционально-мажоритарной или даже к мажоритарной системе выборов.

Он убежден, что пропорциональная система выборов отдалила политиков от общества. «Потому депутаты оторваны от жизни», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, как минимум, государство должно вернуться к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе «50 на 50» или полностью к мажоритарной.

«Каждый депутат должен быть закреплен за отдельным округом и быть близким к людям», - убежден Президент Украины.

«Это дискуссионный вопрос, но нужно будет менять систему выборов», - добавил он.