Тимошенко выгнала Губского из партии

Народный депутат Богдан ГУБСКИЙ исключен не только из фракции БЮТ в Верховной Раде, но из партии «Батьківщина».

Об этом лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО сообщила в эксклюзивном интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 37 (817) 9-15 октября 2010 г.).

По ее словам, решение об исключении Б.ГУБСКОГО из «Батьківщини» было принято местной организацией партии.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО не стала называть ошибочным его приглашение в состав партии.

«Что касается ошибок, то это дискуссионный вопрос: считать ли ошибкой доверие к людям. ГУБСКИЙ пришел к нам не в самое легкое время, он пережил с нами два сложных этапа оппозиционной борьбы, — отметила она — Когда в 2007-м необходимо было добровольно сложить мандат для проведения досрочных выборов, он сделал это, не колеблясь. Хотя в то время 26 человек нашей фракции дрогнули, перешли в Партию регионов, неплохо на этом заработав. Какие у меня были тогда основания не доверять ГУБСКОМУ, исключать его из состава депутатов?».

По ее словам, со временем кто-то устал, ослаб или сдался, а кто-то пересмотрел свои взгляды. «Можно ли их в этом винить? Политическая жизнь стала многократно жестче, новые обстоятельства, новые реалии потребовали дополнительных политических и духовных усилий. Не все их изыскали. У каждого свой запас прочности и не у всех он бесконечен», — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября фракция БЮТ исключила из своего состава трех народных депутатов: Б.ГУБСКОГО, Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Арнольда РАДОВЦА.