ВР создала ВСК, которая будет "клеить" законы и Конституцию 1996 года

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об обеспечении выполнения Решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года № 20-рп/2010 относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины “О внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-IV”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 260 из 426 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено поручить комитетам Верховной Рады Украины в течение месяца проанализировать принятые Верховной Радой Украины с 1 января 2006 года законы и другие нормативно-правовые акты на предмет их соответствия положением Конституции Украины в редакции, что существовала до внесения в нее изменений Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года, и внести предложения относительно приведения законов и других нормативно-правовых актов в соответствие с Конституцией Украины от 28 июня 1996 года.

Также в соответствии с постановлением создана Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины (с правами главного комитета Верховной Рады Украины) для подготовки предложений относительно изменений к действующему законодательству в связи с решением КС. Она должна безотлагательно подготовить проекты решений Верховной Рады, которые вытекают из Решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года.

Кроме того, в постановлении предусмотрено, что “в случае необходимости” ВСК должна подготовить проект обращения Верховной Рады Украины в Конституционный Суд Украины относительно разъяснения выполнения данного Решения.

Установлено, что в состав Временной специальной комиссии входят 12 народных депутатов Украины. Председателем ВСК избран первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК (фракция Коммунистической партии Украины), заместителем председателя ВСК – народный депутат Украины Дмитрий ШПЕНОВ (фракция Партии регионов).

В состав Временной следственной комиссии также вошли народные депутаты: Юрий ВОРОПАЕВ (фракция Партии регионов); Валерий КАМЧАТНЫЙ (группа «Реформы ради будущего»), Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракция Блока "Наша Украина – Народная самооборона"), Валентин МАТВЕЕВ (фракция Коммунистической партии Украины), Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов), Сергей ПАВЛЕНКО (фракция “Блок Литвина”), Валерий ПИСАРЕНКО (внефракционный); Владимир СТРЕТОВИЧ (фракция НУ-НС ).

Фракция БЮТ не предложила свои кандидатуры в состав комиссии.

ВСК будет работать шесть месяцев со дня принятия этого постановления.

Отчет комиссии о выполненной работе предусмотрено заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины не позже, чем через шесть месяцев со дня принятия этого постановления.