Зварич: послушайте, что говорят коммунисты

Народный депутат от НУ-НС, министр оппозиционного правительства Роман ЗВАРИЧ прогнозирует, что решение об отмене политической реформы значительно покачнет стойкость еще до недавнего времени существующей коалиции.

Об этом он заявил в эфире 5-го канала в воскресенье.

"Я думаю, что сейчас вы будете видеть щели в команде недавней коалиции. Щели уже сейчас очень очевидные. Послушайте очень внимательно, как говорит председатель Верховной Рады Украины. Не замечается в его голосе какого-то очень большого удовольствия от этого решения. Послушайте, что говорят коммунисты", - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, проверкой на прочность нынешней провластной команды станет и рассмотрение проекта Налогового Кодекса. Он напомнил, что в парламенте есть депутаты-бизнесмены от Партии регионов и именно на них негативно может отобразиться принятие проекта Налогового Кодекса, который предлагает правительство.

"Я убежден, что будет очень большое неудовлетворение, будет попытка со стороны не оппозиции, а со стороны тех людей, которые имеют бизнес-интересы, попытки отвлечь внимание и медлить с его рассмотрением. А может даже и будут голосовать против", - прибавил Р.ЗВАРИЧ.