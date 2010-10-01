Янукович: Европа может быть спокойна

Украино-российские отношения в последнее время значительно улучшились, поэтому проблем с поставкой газа в Европу не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Ялте на встрече «Украина и мир: переосмысление перспектив», организованной Ялтинской европейской стратегией (YES).

«В ближайшее время проблем с энергоносителем в Европу не будет ни со стороны Украины, ни со стороны России», - подчеркнул Президент.

«Европа может быть спокойна», - добавил он.

Напомним, начиная с 2006 года из-за конфликтов между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" европейские потребители российского газа, который транспортируется по территории Украины, неоднократно испытывали трудности из-за проблем с его поставкой.