Турчинова четвертый раз вызывают в СБУ
17:24, 27 сентября 2010Политика
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Завтра, на 9:45
Первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА очередной раз вызывают на допрос в Службу безопасности Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батьківщина», А.ТУРЧИНОВ посетит Владимирскую, 33, завтра, 28 сентября, в 9:45.
Как сообщал УНИАН, это уже четвертый вызов А.ТУРЧИНОВА в СБУ.
Сам А.ТУРЧИНОВ считает, что СБУ вызывает его на допросы с целью помешать подготовке ВО «Батьківщина» к местным выборам.
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