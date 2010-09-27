Турчинова четвертый раз вызывают в СБУ

Первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА очередной раз вызывают на допрос в Службу безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батьківщина», А.ТУРЧИНОВ посетит Владимирскую, 33, завтра, 28 сентября, в 9:45.

Как сообщал УНИАН, это уже четвертый вызов А.ТУРЧИНОВА в СБУ.

Сам А.ТУРЧИНОВ считает, что СБУ вызывает его на допросы с целью помешать подготовке ВО «Батьківщина» к местным выборам.