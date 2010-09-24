Количество районов в Киеве сократят до восьми?

В 2011 году количество районов в Киеве может уменьшиться с десяти до восьми.

Об этом пишет со ссылкой на источники в Администрации Президента Украины газета "Сегодня" (№ 210 от 24 сентября).

«Предположительно, на Левом берегу останется два, а не три (района), их граница пройдет по Броварскому проспекту, а на Правом исчезнет Голосеевский район, его разделят между Печерским и Соломенским с границей по Голосеевскому проспекту. Причина - экономическая: Президент поставил задачу сократить штат чиновников в районах на 20%. А убрать Голосеевский и Днепровский проще всего», - сказал собеседник издания.

При этом не исключено, отмечает газета, что есть и политическая подоплека. Например, в Голосеевском районе весьма сильно влияние БЮТ, а в Днепровском - мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистраии Александр ПОПОВ заявлял лишь о сокращении количества чиновников в районах, напоминает "Сегодня", но информацию о ликвидации двух районов в мэрии пока не подтверждают. «Эта тема не обсуждалась», - сказал заместитель мэра Александр МАЗУРЧАК.

В то же время в Администрации Президента, по информации газеты, обсуждается проект создания в Киеве управ. «Они могут появиться как в новых, так и в исторически сложившихся микрорайонах, таких как Новая Дарница или Галаганы. Таких микрорайнов будет 40-50», - сказал источник.

По его словам, границы полномочий управ пока не определены. «Для каждой управы будет отведено небольшое помещение в районе, где будут работать 2-3 человека. Их задача - аккумулировать проблемы местных жителей: изучать состояние домов и дворов и определять, какие из них нуждаются в первую очередь в ремонте. Потом они будут обсуждать все варианты с жителями и доносить до райвластей. Если вместо дома №10 район возьмется за ремонт дома №20, где ремонт был не так давно, то управа будет жаловаться в КГГА. Небольшие деньги для управ будут выделены в районных бюджетах», - рассказал собеседник газеты.