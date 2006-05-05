Партия ”Відродження” после пересчета получила 4 депутатских мандата

Партия «Відродження» после пересчета голосов избирателей получила в Одесском областном совете 4 депутатских мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня председатель Одесской областной территориальной избирательной комиссии Владимир БЕЛОУСЮК объявил результаты пересчета голосов избирателей, поданных за кандидатов в депутаты в областной совет от восьми партий и избирательных блоков.

120 мандатов в облсовете поделили между собой Партия регионов (49 мест), Социалистическая партия (19 мест), БЮТ (14 мест), Народный блок Литвина (11 мест), Блок Натальи Витренко «Народная оппозиция» (10 мест), «Народный Союз Наша Украина» (9 мест), а также Партия пенсионеров и партия «Відродження» (по 4 места).

Напомним, согласно решения Апелляционного суда Одесской области, облизбиркому надлежало организовать пересчет голосов избирателей по выборам в облсовет на 120 участках 6 районов Одесской области: в Болградском и Арцизском полностью, в Измаильском, Ренийском, Килийском, Тарутинском - частично.

Одной из главных проблем, приведших к пересчету голосов. В.БЕЛОУСЮК назвал «непрофессионализм членов комиссий». Партии «выдвинули в комиссии абы кого, а не настоящих профессионалов», – посетовал глава облтеризбиркома. Это, по его утверждению, и привело к сбоям в работе территориальной избирательной комиссии.

Как сообщал УНИАН, до пересчета голосов победителями выборов в Одесский областной совет были объявлены 7 политических сил. 49 мест у Партии регионов, 20 было у СПУ, 14 – у БЮТ, у Блока Наталии Витренко было 11 мест, Блока Литвина - 11 мест, “НСНУ” – 9, у Партии пенсионеров было 6 мест.