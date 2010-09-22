Трудовой кодекс обернется миллиардами невыплаченных зарплат?

Новый Трудовой кодекс должен содержать определенные преимущества наемных работников перед работодателями.

Такое убеждение выразил Председатель федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ в статье «Маятник Трудового кодекса», помещенной в журнале «Народный депутат» (№7-8, август 2010 года).

По мнению В.РОЯ, суть проекта Трудового кодекса, который принят Верховной Радой в первом чтении и в настоящее время готовится к окончательному принятию, в том, что «он узаконивает те несправедливые преимущества работодателей, которые реально, а не по букве писаного закона, сложились в Украине в трудовых отношениях за последние 15-20 лет».

Свидетельством таких преимуществ В.РОЙ считает, в частности, «миллиарды невыплаченных зарплат, миллионы трудовых мигрантов, массовую безработицу, мизерные зарплаты абсолютного большинства украинцев, пенсии, за которые невозможно прожить, «конверты», дефицит Пенсионного фонда».

Автор статьи считает, что разработчики законопроекта не учли существующей ситуацию в стране с массовым несоблюдением действующего трудового законодательства. «Если при разработке нового трудового законодательства в первую очередь учитывать нынешнее реальное состояние трудовых отношений в Украине, - пишет В.РОЙ, - мы неминуемо придем к выводу: сегодня стране нужен такой Трудовой кодекс, который давал бы определенные преимущества наемным работникам в отношениях с работодателями… За минувшие два десятилетия маятник трудовых отношений очень сильно качнулся в сторону работодателей, и, чтобы он со временем вернулся в точку равновесия, сегодня нужен его решительный ход в сторону работника».

В.РОЙ предлагает заложить в Трудовой кодекс весомые и недвусмысленные полномочия профсоюзов, поскольку «только профсоюзы могут на равных разговаривать с работодателями».

Также он предлагает, чтобы заключение письменного трудового договора работодателя и работника было обязательным.

В.РОЙ призвал депутатов Верховной Рады не полагаться на то, что проект согласуют профсоюзы и работодатели. «Трудовой кодекс принимается не консенсусом профсоюзов и работодателей, а решением высшего законодательного органа, который может и должен не столько устанавливать «бумажный» баланс, сколько реально возобновлять его реальными преференциями той или другой стороне… Задача народных депутатов сегодня заключается, по моему убеждению, в установлении таких законодательных правил трудовых отношений, которые совершенствовали бы эти отношения в реальной жизни на данном конкретном этапе. И если для этого нужно дать определенное преимущество наемным работникам – нужно это делать», - сказал В.РОЙ.