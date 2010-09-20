Партия регионов пойдет на выборы без портретов Януковича

Партия регионов не будет использовать портреты Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах. Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН во время встречи с журналистами сегодня в АП.

Как передает корреспондент УНИАН, руководитель Администрации отметил, что “глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ не является субъектом местных выборов”, поэтому его имя и изображение “не следует использовать в агитации “за” или “против”. То есть, уточнил С.ЛЕВОЧКИН, изображение В.ЯНУКОВИЧА не будет использоваться на биллбордах и в рекламных роликах.

Как сказал чиновник, В.ЯНУКОВИЧ приложит все усилия, чтобы этот подход был реализован. В частности, это Президент подчеркнет на встрече 20 сентября с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, который возглавляет Партию регионов.

Вопрос о том, пойдет ли на время выборов в отпуск первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, который возглавляет штаб ПР, С.ЛЕВОЧКИН переадресовал к самому А.КЛЮЕВУ, только заметил, что тот также заинтересован в прозрачности и демократичности выборов.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил органам власти обеспечить недопущение нарушений закона во время предвыборной агитации по выборам депутатов Верховной Рады Автономной республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, которые состоятся 31 октября.

Как говорится в Указе «О недопущении нарушений закона во время предвыборной агитации», с целью содействия созданию условий для свободного волеизъявления граждан Украины, обеспечения принципов законности, публичности и открытости, равенства субъектов избирательного процесса во время очередных выборов депутатов местных советов и нормам Гражданского кодекса относительно гарантий защиты личных неимущественных прав лица, Президент постановил предложить Центральной избирательной комиссии, ТИК обеспечить во время избирательного процесса надлежащий контроль за соблюдением установленного законодательством запрета участия в предвыборной агитации органов государственной власти, органов власти Крыма, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, других ограничений относительно ведения предвыборной агитации.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ требует недопущения при проведении предвыборной агитации нарушений личных неимущественных прав граждан, в том числе должностных и служебных лиц, на использование их имени, изображений.

Глава государства предложил Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания усилить контроль за соблюдением требований законодательства о выборах, порядке, форм и стандартов освещения в аудиовизуальных средствах массовой информации деятельности Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров, других органов государственной власти, а также органов местного самоуправления; требований законодательства о социальной рекламе телерадиоорганизациями всех форм собственности, в том числе относительно недопущения нарушения личных неимущественных прав граждан, в частности должностных и служебных лиц, на использование их имени, изображений.

Установлено, что размещение социальной рекламы с использованием имени и изображений Президента Украины осуществляется только по его согласию. Запрещено использование имени и изображения Президента Украины для проведения предвыборной агитации.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ предложил Генеральной прокуратуре усилить надзор за соблюдением личных неимущественных прав граждан, в частности должностных и служебных лиц, во время проведения предвыборной агитации в избирательном процессе, во время производства и распространения рекламы, а также обеспечением прозрачного и демократического избирательного процесса.