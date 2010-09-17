Яценюк предлагает не бояться «дяди» из Киева

Первым действием депутатов от «Фронта Змін» в областных советах будет рассмотрение вопроса о возвращении делегированных областным государственным администрациям полномочий облсоветов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на внеочередном съезде партии.

Он отметил, что в Украине до сих пор продолжается дискуссия о том, что у местных советов якобы нет полномочий и поэтому нужно изменять Конституцию. «Это миф. Сегодняшние депутаты местных советов или их предшественники самостоятельно приняли решение отдать все полномочия госадминистрации в соответствии со статьей 44 закона о местном самоуправлении в Украине. Их никто не принуждал – они испугались «дяди» из Киева», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер партии отметил, что задача «Фронта Змін» - вернуть «все полномочия каждому областному совету». Он убежден, что каждый депутат проголосует за то, чтобы вернуть власть советам, которые избрали общины, а не оставить главе госадминистрации, которого назначает Президент. По его словам, действующее законодательство «позволяет это сделать». «Наша задача - вернуть реальную власть территориальным общинам: на основании действующего закона создать соответствующие исполнительные комитеты (при облсоветах - УНИАН). Наша задача – довести, что в каждой области руководите вы, а не Президент», - сказал А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к членам партии. Он выразил надежду, что «Фронт Змін» найдет в этом вопросе политических партнеров.