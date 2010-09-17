В БЮТ хотят запретить международные соглашения, ухудшающие людям жизнь

В БЮТ предлагают защитить права и свободы граждан при заключении международных договоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, соответствующий законопроект № 7129 «О внесении изменений в Закон Украины «О международных договорах Украины» (о недопустимости нарушения прав и ограничения социальных гарантий граждан при заключении международных договоров)» зарегистрирован в Верховной Раде народным депутатом, членом фракции «БЮТ-Батькивщина» Андреем ПАВЛОВСКИМ.

Изменения в Закон «О международных договорах Украины» должны сделать невозможным нарушение прав и ограничение социальных гарантий граждан при заключении международных договоров, в частности, в вопросах регулирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного транспорта, продукты питания и товары первой необходимости.

Закон «О международных договорах Украины» предлагается дополнить статьей 3-1 - «Ограничение относительно заключения международных договоров Украины», которая бы запретила заключение и ратификацию международных договоров, в результате действия которых возможно ухудшение социально-экономического уровня жизни и социальной защиты граждан нашего государства.

По мнению автора законопроекта, такое ухудшение возможно в результате определенных обязательств, очерченных в договорах, как-то увеличение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного транспорта, продукты питания и товары первой необходимости, повышение пенсионного возраста, ограничение роста фонда оплаты труда в государственном секторе, ограничение объема социальных гарантий и социальных выплат.

Как объяснил А.ПАВЛОВСКИЙ, такая норма сделает невозможным введение в государстве антисоциальных реформ. «Сейчас, ссылаясь именно на международные обязательства, власть осуществляет сокращение социальных выплат и пенсий, увеличение жилищно-коммунальных тарифов и цены на газ для населения, ограничение трудовых прав и т.п.», - сказал он.