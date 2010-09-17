Янукович едет на кабриолете «Победа»

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в рамках международного автопробега Санкт-Петербург – Москва - Киев прибыли в город Глухов Сумской области. Каждый из них находился за рулем ретро-автомобиля “Победа”.

Как передает корреспондент УНИАН, главы государств присоединились к международному автопробегу сегодня в Брянской области РФ.

Каждый из них лично проехал за рулем автомобиля около 45 километров из поселка Хомутовка (Брянская область России) до Глухова. На территории РФ колонну возглавлял Д.МЕДВЕДЕВ, на территории Украины – В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ управлял ретро-автомобилем “Победа” коричневого цвета, с кузовом кабриолет.

Д.МЕДВЕДЕВ прибыл в Украину на классической белой “Победе”, которая является его собственностью.

На обоих автомобилях установлены номера с надписью “Дружба”.

Колонну автопробега во главе с президентами двух стран в Глухове встречают несколько тысяч местных жителей, подавляющее большинство из которых молодежь и дети. Все держат государственные флаги Украины и России, а также плакаты “Украина и Россия – всегда вместе!”.

В соответствии с программой автопробега, в Глухове В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ пообщаются с ветеранами Великой Отечественной Войны, возложат цветы к памятнику погибшим воинам, посетят храм Трех Анастасий, встретятся с журналистами и осмотрят выставку ретро-автомобилей.

Также сегодня в Глухове под председательством президентов состоится заседание по вопросам развития трансграничного сотрудничества Украины и РФ.