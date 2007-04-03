Тимошенко: НУ и БЮТ пойдут на выборы «двумя демократическими колоннами»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ и “Наша Украина” пойдут на досрочные парламентские выборы отдельно, но при взаимной координации действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее мнению, если «Наша Украина» и БЮТ пойдут на выборы «двумя демократическими колоннами… мы возьмем больше голосов”. “Но будем идти в системе взаимной координации, а не взаимоподавления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она выразила уверенность, что «демократические силы достаточно убедительно выиграют эти выборы».

На вопрос журналистов, который касался будущего списка БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Все депутаты нашей фракции, которые выдержали искушения… как кнуты, так и пряники, все эти депутаты будут в проходной части списка. Все предатели, конечно, нет».