Тигипко похвастал, что почти весь долг по НДС отдали бумагами

На сегодняшний день правительство погасило долг по возврату налога на добавленную стоимость (НДС) облигациями на более 13 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня в комментарии журналистам.

«На сегодняшний день уже засчитано нашим предприятиям более 13 млрд. НДС-облигаций… Остается 3,3 млрд. грн., которые нужно вернуть. Я думаю, что они будут возвращены до конца месяца, потому что остались мелкие компании (кому нужно вернуть НДС – УНИАН). Их много, но просто сложный механизм по возврату», - сказал С.ТИГІПКО.

При этом отметил, что на сегодняшний день дисконт НДС-облигаций составляет 18-19%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигаций внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

По информации первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на сегодня предъявленная к возмещению сумма НДС оценивается в около 23 млрд. грн., при этом она не уточнила объем просроченной задолженности.

Как сообщало "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник, Кабинет министров Украины намерен обратиться к Международному валютному фонду по поводу увеличения квоты по выпуску НДС-облигаций еще на 10-12 млрд. грн.

НДС-облигации выпускаются для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Плательщики налога предоставили 2 569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций на общую сумму 17,792 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы налога, который подпадает под оформление возмещения.

Срок обращения бумаг – 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.