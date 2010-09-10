Балога: в Тернополе провластное большинство нереально

Лидер партии «Единый центр» Виктор БАЛОГА убежден, что в Тернопольском областном совете не удастся создать провластное большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции в Тернополе.

«В Тернопольском облсовете провластное большинство нереально. Не будет. Я не верю в это. Потому что если сожмется пружина, то потом она начнет разжиматься в другую сторону», - сказал В.БАЛОГА.

Он сказал, что власть должна осознавать предел и чувствовать, когда уже невозможно давить. «Потому что потом ломка пойдет, и тогда может в другую сторону ударить. Я бы по другому организовывал работу, искал бы общий язык с облсоветом как с одной из ветвей власти, и думал не о том, как иметь большинство, а как решать проблемы области. К сожалению, пошли совсем другим путем», - сказал лидер «ЕЦ».

При этом он провел аналогию с Верховной Радой. По его словам, сейчас на всех уровнях происходит переманивание депутатов давлением или интересами и преференциями.

«Это на любом уровне - хоть кальку накладывай. Я говорю: ребята, вы хотите идти в коалицию? Нет вопросов, сдавайте мандаты, пусть другие заходят, а вы вне парламента определяйтесь, куда идти и будете ли вы тогда нужны власти. А то вы нужны, потому что за счет ЮЩЕНКО прошли в парламент, и сейчас каждый из вас большой политик. Это неправильно, по существу неправильно», - сказал В.БАЛОГА.