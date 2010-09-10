В результате теракта во Владикавказе погибла украинка

В результате террористического акта во Владикавказе 9 сентября погибла гражданка Украины.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олег ВОЛОШИН.

“К сожалению, МИД Украины вынужден подтвердить гибель гражданки Украины во время террористического акта”, - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, гражданка Украины во Владикавказе посещала свою мать. Сейчас решаются формальности с отправкой тела погибшей в Украину для захоронения.

Как сообщал УНИАН, террорист-смертник на автомобиле "Волга" 9 сентября около 11.00 взорвал бомбу мощностью 30-40 килограммов в тротиловом эквиваленте у входа на центральный рынок Владикавказа. Это одно из наиболее посещаемых мест в городе.

По последним данным, в результате теракта погибли 17 человек, пострадали - 138.

Власть Северной Осетии объявила пятницу, 10 сентября, днем скорби по погибшим в результате теракта.