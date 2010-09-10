Янукович о критике, враждующих кланах, честных выборах и коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценивает большое количество критики в адрес власти и считает это проявлением свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил в своем выступлении на Национальном собрании Партии регионов, которое проходило в четверг в Киеве.

«Украине нужна власть, которая знает, что делать, и не боится говорить об этом. Сегодня я слышу много критики в адрес власти, считаю это позитивом. Критика означает, что, несмотря на все обвинения, в Украине существует свобода слова. Не право поливать все грязью, но право выражать несогласие и выступать с собственной позицией, собственными конструктивными замечаниями», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, «пусть лучше в Украине будет власть, которую критикуют за ее работу, чем та, которую ругают за бездеятельность».

Янукович обещает уберечь Украину от сепаратизма и раскола Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что убережет Украину от сепаратизма и раскола.

«Не секрет, что отдельные политические силы считают, что выборы (в местные органы власти – УНИАН) являются шансом вернуть себе теплые места во власти. Они стремятся снова превратить государство в разрозненные и враждующие политические кланы», - заявил глава государства.

В то же время, он подчеркнул «тщетность таких надежд».

«Их разочарует украинский народ. Как гарант целостности Украинского государства я приложу все усилия, чтобы уберечь Украину от сепаратизма, территориальных конфликтов и расколов», - заверил Президент.

По его словам, местные выборы станут важным шагом в формировании крепкой общенациональной команды, которая возьмет на себя ответственность за проведение глубоких реформ.

Янукович призвал политические силы бороться толерантно

Виктор ЯНУКОВИЧ призвал политические силы толерантно бороться во время местных выборов.

Обращаясь к политическим силам, которые планируют принимать участие в местных выборах, Президент заверил, что как руководитель государства приложит все усилия к гарантированию соблюдения норм избирательного законодательства во время избирательной кампании.

“Чтобы доказать верность принципам демократии и права”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что по его инициативе были внесены изменения в закон о местных выборах, которые, по его словам, сняли несправедливое ограничение на участие в выборах некоторых партий.

Президент рассчитывает, что со своей стороны все участники избирательной гонки будут соблюдать нормы права и морали.

“Я призываю политиков к ответственности, толерантности и честной конкуренции. Я надеюсь, что эти выборы не превратят Украину в политическое пепелище, что это будет конкуренция программ, а не очередной раунд политиканства и вражды”, - подчеркнул Президент.

Уголовной ответственности не избежит ни один коррупционер Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что уголовной ответственности не избежит ни одно должностное лицо, нарушевшее закон, независимо от его политической принадлежности.

Он пообещал, что власть жестко будет бороться с коррупцией.

“Сегодня многие хотят видеть в действиях власти политические репрессии в отношении бывших правительственных чиновников. Существует мнение, что в стране снова преследуют за взгляды, а значит, достаточно их изменить и ответственности можно избежать. Должен разочаровать: никакой политики в этом нет”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

“За теневые тендеры, сделки с землей, разворовывание государственной собственности и бюджетных средств придется отвечать независимо от партийности или политических убеждений”, - сказал Президент.

Он подчеркнул, что преступники обязательно будут наказаны по закону.

“Это должны осознать все”, - подчеркнул Президент.