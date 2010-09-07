Янукович - нардепам: мы с вами все одинаковые

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает все ветви власти объединить усилия, направленные на повышение уровня жизни людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия седьмой сессии парламента.

«Мы обязаны шаг за шагом поднимать уровень жизни людей, и мы будем это делать», - сказал Президент.

Обращаясь к народным депутатам, он подчеркнул: «Для меня не имеет значения – оппозиция или коалиция, потому что депутаты все равны. И я с уважением отношусь к вам всем, и хотел бы, чтобы мы с вами вместе строили будущее нашей страны».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что хотел бы, чтобы в зале ВР «всегда присутствовал разум, который бы преобладал над эмоциями и политическими страстями».

Президент отметил, что готов сделать все «ради того, чтобы Верховная Рада Украины приняла судьбоносные для страны решения». По его словам, эти решения «должны навести в Украине порядок».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в Украине должен господствовать Закон и верховенство права.

«Мы с вами все одинаковые. И сегодня люди ждут, что Верховная Рада Украины сделает все необходимое для того, чтобы в регионах страны люди имели возможность спокойно работать, чтобы увеличивалось количество рабочих мест», - сказал он.

По мнению Президента, важно, чтобы не было «того политиканства, которое делает людей врагами между собой».