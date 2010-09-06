Крымская Батькивщина уверена, что сегодня против нее применят силу

Председатель крымской организации партии «Батьківщина», народный депутат Андрей СЕНЧЕНКО заявляет о намерении властей с 6 сентября начать силовые акции против крымской «Батьківщини» и оппозиционных средств массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымской организации «Батьківщини».

По словам А.СЕНЧЕНКО, такая задача была поставлена на собрании «штаба по борьбе с оппозицией», которое прошло на днях в Крыму.

«Со ссылкой на команду из Киева была поставлена задача - начать масштабные силовые акции против партии «Батьківщина», СМИ и предприятий, к которым имеют отношение представители оппозиции. Это делается с целью дезорганизации оппозиции на старте местных выборов, чтобы не дать нам нормально провести кампанию, сформировать избирательные комиссии, зарегистрировать наших кандидатов», - заявил депутат.

По его словам, в акциях планируется использовать спецподразделения милиции.