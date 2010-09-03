Янукович посмотрел на Китайскую стену и полетел в Гонконг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осмотрел участок Бадалин Великой китайской стены.

Глава государства также сделал запись в Книге почетных гостей, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В рамках государственного визита в Китай Президент Украины завершил пребывание в Пекине и отбыл в Специальный административный район Сянган (Гонконг).

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой визита, завтра Президент Украины проведет встречу с главой правительства Сянгана Дональдом ЦАНГОМ, посетит Гонконговскую фондовую биржу, а также примет участие в бизнес-ланче с ведущими предпринимателями Гонконга.