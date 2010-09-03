Янукович посмотрел на Китайскую стену и полетел в Гонконг
13:27, 03 сентября 2010Политика
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Президент побывает на фондовой бирже
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осмотрел участок Бадалин Великой китайской стены.
Глава государства также сделал запись в Книге почетных гостей, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.
В рамках государственного визита в Китай Президент Украины завершил пребывание в Пекине и отбыл в Специальный административный район Сянган (Гонконг).
Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой визита, завтра Президент Украины проведет встречу с главой правительства Сянгана Дональдом ЦАНГОМ, посетит Гонконговскую фондовую биржу, а также примет участие в бизнес-ланче с ведущими предпринимателями Гонконга.
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