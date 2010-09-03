Стельмах уверяет, что из Нацбанка уходят только «по собственному»

Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявляет, что в НБУ стабильная кадровая ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Пекине, комментируя недавние кадровые изменения в Нацбанке.

В частности, он оценил назначение Сергея АРБУЗОВА на должность первого заместителя главы Нацбанка вместо Анатолия ШАПОВАЛОВА как «нормальное».

«Они (кадровые изменения - УНИАН) проходят по собственному желанию. У нас самый стабильный в кадровом отношении институт», - заявил В.СТЕЛЬМАХ.

По его словам, кадровые изменения в НБУ происходят только в связи с «повышением или по собственному желанию».