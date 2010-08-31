Российский экономист пугает Азарова: дефолта вам не избежать

Известный российский экономист Михаил ХАЗИН советует правительству Украины немедленно начать внедрение заявленных реформ, чтобы избежать дефолта.

Об этом эксперт, который в середине августа предрек Украине скорый дефолт, заявил в эксклюзивном интервью УНИАН.

На вопрос, «Неужели ситуация в Украине со стороны выглядит настолько плачевной?», М.ХАЗИН ответил: «Я видел те комментарии, которые публиковались в СМИ. Как всегда они вырваны из контекста в угоду сенсации. Но на самом деле, сенсации никакой нет. Судите сами: действительно, ситуация на Украине крайне сложная, причем на сложности внутренние, так сказать, чисто украинские, накладываются объективные проблемы мировой экономики. Страна после деятельности предыдущего правительства подошла к дефолту. Правительство Николая АЗАРОВА вынуждено было даже обратиться к международным организациям провести аудит деятельности Юлии ТИМОШЕНКО. Согласитесь, такой шаг говорит об очень сложном положении. И в своих комментариях на «Эхе Москвы» я как раз обратил внимание на то, что правительству с каждым месяцем будет все труднее сваливать вину за ухудшающуюся экономическую ситуацию на предшественников, а это значит, что пора принимать некоторые конкретные решения».

По словам российского экономиста, правительство Н.АЗАРОВА уже давно должно было «предъявить стране, международному сообществу программу по выходу страны из кризиса, проведению глубоких структурных реформ, по модернизации экономики страны. Причем реформ, которые исходят из всего комплекса проблем, как внутренних, так и внешних».

При этом М.ХАЗИН отрицательно ответил на вопрос «То есть вы обвиняете правительство Н.АЗАРОВА в бездеятельности?». Эксперт сказал: «Нет. Правительству Н.АЗАРОВА удалось в сжатые сроки подготовить Налоговый и Бюджетный кодексы, фактически вытащить страну из бюджетного коллапса. Однако этого мало! Почему до сих пор обществу не предъявлена проработанная программа модернизации экономики?»

В ответ на замечание о том, что вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, который у нас отвечает за реформы, заявил о восьми приоритетных направлениях экономики, в частности, о поддержке малого и среднего бизнеса, привлечении иностранных инвесторов, создании благоприятного инвестиционного климата и т.п., М.ХАЗИН сказал: «Ну а программу-то вы видели? Пока это чистые лозунги, за которыми ничего нет. Я как раз об этом и говорил: дальше заявлений ваши реформаторы пока не идут. На лозунгах и декларациях далеко не уедешь. Насколько я помню, эти направления были озвучены еще в начале лета. Уже сентябрь. Что было сделано за три месяца?». По словам эксперта, «даже в России уже все знают, что в Украине готовятся принять Налоговый кодекс. Принять его готовятся уже почти полгода. И вот снова, буквально пару дней назад Сергей ТИГИПКО заявляет, что проект кодекса будет изменен до неузнаваемости. Уже который месяц реформы в стране ограничиваются лишь их обсуждением на многочисленных ток-шоу. Пора бы уже переходить к их практической части!».

При этом, отметил М.ХАЗИН, «времени уже категорически не хватает, в песочных часах буквально последние песчинки падают на дно. Если не сделать работу по разработке стратегии в течение буквально нескольких месяцев, то с большой вероятностью Украина станет одной из первых жертв мирового кризиса, которой уже никто не будет помогать».

«Поэтому я считаю, что если реформаторский блок в кратчайшие сроки не предъявят четкой стратегии по выходу страны из кризиса, плана по модернизации приоритетных отраслей экономики, по поиску места страны в мировом разделении труда – дефолта вам не избежать. Вместе со всем комплексом сопутствующих проблем, в том числе падением уровня жизни населения. И кто тогда будет виноват? Про Ю.ТИМОШЕНКО уже никто не вспомнит», - заявил М.ХАЗИН.